Yayladağı'nda Kar Yolları Kapattı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı. Gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı yolları kapattı.

Hatay'ın en soğuk ilçelerinden biri olarak bilinen Yayladağı'nda akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimler ve Yayladağı-Antakya Karayolu trafiğe kapanırken, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Kar nedeniyle 2 saat boyunca kapanan yollar karayolları ekipleri tarafından kar küreme araçları ve tuzlama araçlarıyla yeniden trafiğe açıldı.

Bölge trafik ekipleri ve jandarma ekipleri yolda önlem alarak, ilçeye giriş ve çıkışlar için sadece kar lastiği olan araçların geçişine izin verdi. - HATAY

Kaynak: İHA