Yayladağı'nda göçmen kaçaklarına operasyonda 8 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yayladağı'nda göçmen kaçaklarına operasyonda 8 tutuklama

Yayladağı'nda göçmen kaçaklarına operasyonda 8 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Emek Çakılı - Haberler | Güncel

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde, göçmen kaçaklarına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 8'i mahkemece tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde, göçmen kaçaklarına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 8'i mahkemece tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayladağı Jandarma Komutanlığı, ilçede göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen M.A., C.T., M.Ö. Y.Ş., B.K., İ.K., M.Ç., A.Ö., M.K. ve M.U.'yu belirlerdi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama çıkarmasının ardından jandarma ekipleri, salı günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A., C.T., M.Ö., Y.Ş., B.K., İ.K., M.Ç. ve A.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.K. ve M.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emek Çakılı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Vladimir Putin Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Hadise Merve Dizdar Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Merih Demiral Mustafa Cengiz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yayladağı'nda göçmen kaçaklarına operasyonda 8 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.06.2021 10:05:32. #1.13#

title