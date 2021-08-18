Yayladağı'nda çilek yetiştiriciliği kursu değerlendirme toplantısı

Yayladağı ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğiyle Suriyeliler için açılan çilek yetiştiriciliği kursunun dönem sonu değerlendirme toplantısı yapıldı.