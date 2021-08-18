Yayladağı'nda çilek yetiştiriciliği kursu değerlendirme toplantısı
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Yayladağı'nda çilek yetiştiriciliği kursu değerlendirme toplantısı

Yayladağı'nda çilek yetiştiriciliği kursu değerlendirme toplantısı
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Yayladağı ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğiyle Suriyeliler için açılan çilek yetiştiriciliği kursunun dönem sonu değerlendirme toplantısı yapıldı.

Yayladağı ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğiyle Suriyeliler için açılan çilek yetiştiriciliği kursunun dönem sonu değerlendirme toplantısı yapıldı.

Geçici korum altındaki Suriyelilerin sosyoekonomik entegrasyonun desteklenmesi ve geçim sağlama imkanlarının oluşturulması amacıyla açılan ve 3 ay süren çilek yetiştiriciliği kursu tamamlandı.

Kurs sonu değerlendirme toplantısına, Kaymakam Muhammed Sait Baytok, Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, FAO Türkiye yetkilileri ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Karasoy da katıldı.

Toplantı sonunda, kurslardan faydalanan Suriyeli 31 kursiyere çeşitli hediyeler verildi.

Yayladağı'nda çilek yetiştiriciliği kursu değerlendirme toplantısı
Yayladağı'nda çilek yetiştiriciliği kursu değerlendirme toplantısı
Yayladağı'nda çilek yetiştiriciliği kursu değerlendirme toplantısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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