Yayladağı'nda çiftçilere yayık hediyesi
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Yayladağı'nda çiftçilere yayık hediyesi

08.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:41
Yayladağı'nda çiftçilere yayık hediyesi

Yayladağı Belediyesi tarafından Yayıkdamlar Mahallesi'ndeki çiftçilere ücretsiz yayık dağıtımı yapıldı.

Yayladağı Belediyesi tarafından Yayıkdamlar Mahallesi'ndeki çiftçilere ücretsiz yayık dağıtımı yapıldı.

Mahalle meydanındaki programda AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik ile Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, mahalleliyle bir süre sohbet etti.

Ardından mahallede hayvancılıkla uğraşan ailelere, ağaçtan yapılan yayıklar dağıtıldı.

Çelik ve Yalçın, ardından Yeditepe ve Aydınbahçe mahallelerinde yapımı devam eden çalışmaları inceleyip vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretlere AK Parti İlçe Başkanı Doğan Gürlen ile meclis üyeleri ve partililer de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Toktaş

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