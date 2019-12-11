Yayladağı'nda 3 bin 760 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Yayladağı'nda 3 bin 760 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 3 bin 760 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

11.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:39
Yayladağı'nda 3 bin 760 paket kaçak sigara ele geçirildi

'ın ilçesinde 3 bin 760 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliği Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro ekiplerinin çalışması sonucunda Çamaltı Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesindeki 31 GD 571 plakalı otomobilde arama yapıldı. Otomobilde 3 bin 760 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Olayla ilgili G.T. ve A.E, isimli 2 şahıs gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İHA
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