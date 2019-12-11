Yayladağı'nda 3 bin 760 paket kaçak sigara ele geçirildi
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 3 bin 760 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 3 bin 760 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliği Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro ekiplerinin çalışması sonucunda Çamaltı Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesindeki 31 GD 571 plakalı otomobilde arama yapıldı. Otomobilde 3 bin 760 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili G.T. ve A.E, isimli 2 şahıs gözaltına alındı. - HATAY