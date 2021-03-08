Yayladağı'nda 1500 dut ağacı toprakla buluştu
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Yayladağı'nda 1500 dut ağacı toprakla buluştu

08.03.2021 14:39 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:42
Yayladağı'nda 1500 dut ağacı toprakla buluştu

Yayladağı Belediyesi tarafından ilçede ipek böcekciliği yapan ailelere destek amacıyla 1500 dut ağacı fidanı dikildi.

Yayladağı Belediyesi tarafından ilçede ipek böcekciliği yapan ailelere destek amacıyla 1500 dut ağacı fidanı dikildi.

Gürışık Mahallesi'ndeki programda, AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik ve Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, ilk olarak mahalle sakinleri bir araya geldi.

Ardından ağaç dikim programına katılan Çelik ve Yalçın, burada 1500 dut ağacının dikimini yaptı.

Programa, AK Parti İlçe Başkanı Doğan Gürlen ile vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Toktaş

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