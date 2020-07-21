Yayladağı Kaymakamı Yılmaz'dan Vali Doğan'a veda ziyareti Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kastamonu Doğanyurt Kaymakamlığı'na atanan Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz, Hatay Valisi Rahmi Doğan'a veda ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kastamonu Doğanyurt Kaymakamlığı'na atanan Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz, Hatay Valisi Rahmi Doğan'a veda ziyaretinde bulundu.

Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette Doğan, görev süresi boyunca yaptığı hizmetlerden dolayı Kaymakam Tahir Yılmaz'a teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Yılmaz da kabulü ve iyi dileklerinden dolayı Vali Doğan'a teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA