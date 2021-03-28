Yayladağı ilçesinde zirai don çileğe zarar verdi

Yayladağı ilçesinde etkili olan zirai don nedeniyle çilek bahçelerinde zarar oluştu.

Yayladağı ilçesinde etkili olan zirai don nedeniyle çilek bahçelerinde zarar oluştu.

Yayladağı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Ballı, yaptığı açıklamada, ilçede 4 bin dekar alanda çilek yetiştirildiğini hatırlattı.

İlçe merkezi ve çevresinde iki gündür don ve dolu yağışının etkili olduğunu ifade eden Ballı, "Özellikle don ilk çiçeklerini açan çileği olumsuz etkiledi. Üreticiler bu sebeple ürün kaybı yaşayacak." dedi.

Üretici Muhammed Kömürcü de 50 dekara yakın çileği olduğunu ve don nedeniyle ilk çiçeklerinin tamamının zarar gördüğünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu