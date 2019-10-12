Yayladağı gümrük kapısı'nda rüşvete 3 tutuklama

12.10.2019 18:31

HATAY'ın Yayladağı İlçe Gümrük Kapısı'nda, polis ekiplerince düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 1'i gümrük memuru 3 kişi, mahkemece tutuklandı.

Hatay Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ve Yayladağı Emniyet Amirliği ekiplerince rüşvet iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, gümrük memuru A.Y., ile S.A. ve M.A. gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA