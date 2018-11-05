Yayladağı Çileği İhracat Yolunda

MEHMET TOKTAŞ - Hatay'da 10 yıl önce devlet desteğiyle yetiştirilmeye başlanan, büyüklüğü, aroması ve uzun raf ömrüyle öne çıkan Yayladağı çileğinin önümüzdeki sezon Rusya'ya ihraç edilmesi için ön anlaşma yapıldı.

Yayladağı ilçesinde 10 yıl önce devlet teşvikiyle 20 dönüm alanda yetiştirilmeye başlanan çileğin dikili olan alanı, verilen teşvikler ve çiftçilerin ilgisi sayesinde bin 30 dönüme kadar çıktı. İlçe genelinde açık alanda üretimi kısa sürede yaygınlaşan çilekte yeni sezon dikim ve bakım çalışmalarında da sona gelindi.

Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge ikliminin çilek yetiştiriciliğine çok uygun olduğunu ve bunun da ilaç ve gübreden büyük oranda tasarruf sağladığını söyledi.

İlçenin çilek üretiminde gelişmesi için çabaladıklarını aktaran Yüce, "Çilek üretimi burada yaklaşık 10 yıl önce başlamasına rağmen toplam üretim miktarının düşük olması nedeniyle ürünler bugüne kadar pazardaki yerini alamamış. Biz bu durumun değişmesi için çeşitli teşviklerle üretimi artırmaya çalıştık." dedi.

Yüce, Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan Bayırbucaklı 43 aileyi de çilek üretimine dahil ettiklerini anımsatarak, proje kapsamında ailelere 3'er dönüm çilek arazisi tahsis ettiklerini ve çalışmadan güzel sonuçlar aldıklarını ifade etti.

Bunun yanı sıra eğitimler de verdiklerini dile getiren Yüce, bu sayede birim alandan elde edilen üretim kapasitelerinin arttığını aktardı.

Yüce, verdikleri emeklerin karşılığını da almaya başladıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Ülkemize sığınan Türkmen ailelerle Yayladağı halkının dayanışma içinde yetiştirdiği çilekler bu yıl bin dönümü aşkın alana dikildi. Tüm gelişmeler meyvelerini vermeye başladı. Yaklaşık 4 bin tona yakın rekolte beklediğimiz çileğin 2019 yılı ilkbaharında Rusya'ya ihracı için ise ön anlaşma sağlandı. İnşallah Yayladağı çileğinin ilk ihracatını yapacağız."

200 aile çilek yetiştiriciliğiyle uğraşıyor

Yüce, çilek üretiminin önemli bir istihdam alanı da oluşturduğuna dikkati çekerek, "Şu an Yayladağı'nda yaklaşık 200 aile çilek işiyle uğraşıyor. Çoğunluğu kadınlardan oluşan yaklaşık bin kişi de çilek üretimi sayesinde yevmiyelik iş bulmuş oluyor. Çilek hasat aylarında ise bu sayı ikiye katlanarak ilçe ekonomisine ciddi manada katkı sağlıyor." dedi.

Ömer Faruk Yüce, çilek üretiminden 15 milyon lira civarında gelir sağlanmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Çilek üreticisi Fatma Kafi de kendilerine tahsis edilen 3 dönümlük alanda çilek yetiştirdiğini belirterek, "Bu iş sayesinde ev ekonomisine ciddi manada katkı sağlar hale geldim. Yetiştirdiğimiz çileğe olan ilginin de artması bizi mutlu ediyor." ifadesini kullandı.