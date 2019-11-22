Yaylada yılkı atlarını fotoğrafladı

22.11.2019 11:14 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:15

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, Ramazan Akkaya, doğa manzarasını fotoğraflarını çekmek için geldiği yaylada yılkı atlarını görüntüledi.

Karabük'te çelik işçisi Ramazan Akkaya, fotoğraf tutkunlarının uğrak yerlerinden biri olan Göktepe Yaylası'na gelerek eşsiz doğa manzarasını fotoğraflarını çekmeye başladı. Bir süre sonra Akkaya'nın karşısına yılkı atları çıktı. Akkaya, sürü halinde gezen yılkı atlarını fotoğraf makinesiyle ölümsüzleştirdi. Yılkı atları daha sonra koşarak gözlerden kayboldu.

Kaynak: DHA

Akkaya, "Bir anda karşımda yılkı atlarını gördüm. Ne yapacağımı şaşırdım. Daha sonra bu eşsiz güzelliği fotoğraf makinemin denklaşörüne basarak ölümsüzleştirdim. Muhteşem bir manzaraydı" dedi.