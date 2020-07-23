Yaylada yıldırımın isabet ettiği çoban için ekipler seferber oldu Kars'ta AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, yaylada yıldırımın isabet ettiği çobanın kurtarılması için seferber oldu.

Kars'ta AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, yaylada yıldırımın isabet ettiği çobanın kurtarılması için seferber oldu. Merkeze bağlı Yücelen köyü yaylasında hayvanlarını otlatan Köksal Erdemir'e yıldırım isabet etti. Vatandaşlar olumsuz hava koşulları nedeniyle Erdemir'i hastaneye ulaştıramayınca durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, şiddetli sağanak nedeniyle yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan Erdemir'e güçlükle ulaştı. Erdemir, 112 Acil Servis ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaynak: AA