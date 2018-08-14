Yaylada Yaşayanlar Ücretsiz Sağlık Taramasından Geçirildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa ilçesine bağlı yaylalara sağlık

taraması ve mobil kuaför hizmeti götürdü.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gazipaşa'da yapılan 1. Toroslar Günnercik Yayla Şenliği'nde mobil tırla yaylalarda yaşayan vatandaşlara doktor, hemşire, sosyolog,

psikolog ve kuaför hizmeti götürüldü.

Şenlikte 216 kişi sağlık taramasında geçirilirken, 352 çocuk ağız ve diş sağlığı taramasından geçirilip diş macunu, diş fırçası, konuyu

anlatan broşür ve boyama kitapları hediye edildi.

Daha sonra Belbaşı, Maha, Berem, Yunt, Beyobası ve Cimbiti yaylalarında 30 kişilik ekip hizmet vermeye devam etti. Yaylada 212 çocuğa diş bakımı yapılırken, 25 ihtiyaç sahibinin sosyal kart talebi alındı.

Program kapsamında belediye 529 kişi sağlık taramasından,

564 kişi ağız ve diş sağlığı taramasından, 469 kişi kuaför hizmetlerinden, 28 kişi ise sosyal

tespit hizmetlerinden faydalandırıldı.