Yaylada yapılan defilede sarı yayla çiçeğinden gelinlik sergilendi

Gümüşhane'nin Taşköprü yaylasında, yerel motifli kıyafetlerin sergilendiği defile yapıldı. Defilede, üst kısmı sarı yayla çiçeğinden yapılmış gelinlik, izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Gümüşhane'nin merkeze bağlı 1550 rakımlı Taşköprü yaylasında, Gümüşhane Valiliğinin katkılarıyla, Projehane Kültür, Sanat, Turizm ve Tanıtma Derneğince düzenlenen "Tarih ve Doğa konuşuyor" temalı defilede, yerel motiflerle işlenen kıyafetler sergilendi.

Yaylanın tarihi ve doğal güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen defilede, Gelinlikçi Ayşegül Öznur Parlak tarafından tasarlanan ve Özge Demirel'in (22) sergilediği sarı yayla çiçeği işlemeli gelinlik katılımcıların beğenisine sunuldu.

Katılımcıların ilgisini gören gelinlik ve diğer yöresel motifli kıyafetleri taşıyan modeller, tarihi Taşköprü'nün üzerinden atla geçti.

"Doğamızın güzelliklerine dikkat çekmek istedik"

Etkinlikte yayla çiçeği işlemeli gelinliği sergileyen Özge Demirel, gazetecilere yaptığı açıklamada, heyecanlı olduğunu ve ilk defa böyle bir kıyafet giydiğini söyledi.

Yaylada doğal ortamda düzenlenen etkinliği ilginç bulduğunu aktaran Demirel, "Üzerimdeki gelinlik kuru yayla çiçeğinden tasarlandı. Yaklaşık 20 günlük bir çalışma ile tamamlandı. Böyle bir ortamda böyle bir gelinliği giydiğim için mutluyum." dedi.

Gelinliği tasarlayan Ayşegül Öznur Parlak da Gümüşhane'nin ve yaylaların tanıtımına katkı sunmak için böyle bir etkinlik planladığını ifade etti.

Tasarımlarıyla farklılığını ortaya koymak istediğini dile getiren Parlak, "Türkiye'de ilki yapmak istedim. Altın çiçek dediğimiz, yaylalarımızda bolca bulunan sarı çiçeğimizden gelinlik tasarladık. Yaylalarımızın, doğamızın güzelliklerine dikkat çekmek istedik." diye konuştu.

Etkinliğe, Gümüşhane Vali Yardımcısı Ali Arıkan'ın yanı sıra çok sayıda davetli ve yayla sakinleri katıldı.

Kaynak: AA