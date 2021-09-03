Yaylada topladıkları mantardan yiyen aynı aileden 4 kişi zehirlendi
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Yaylada topladıkları mantardan yiyen aynı aileden 4 kişi zehirlendi

Yaylada topladıkları mantardan yiyen aynı aileden 4 kişi zehirlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'dan Trabzon'un Sürmene ilçesine gezmeye gelen aynı aileden 4 kişi yaylada topladıkları mantardan yaptıkları yemekten yiyerek zehirlendi.

Sakarya'dan Trabzon'un Sürmene ilçesine gezmeye gelen aynı aileden 4 kişi yaylada topladıkları mantardan yaptıkları yemekten yiyerek zehirlendi. Zehirlenen 4 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Sakarya'dan baba ocakları Sürmene ilçesi Yazıoba mahallesine gezmeye gelen Ömer Yaşar eşini ve teyzesini alarak bugün yaylaya gezmeye gitti. Yaylada bir süre gezen Yaşar ailesi mantar toplayarak bunlarla yemek yaptı. Yapılan yemekten yiyen Ömer (57) ve eşi Emine Yaşar ile teyzeleri Miyase ve yeğenleri Hicran Yaşar bir süre sonra fenalaştı. 112'yi arayarak yardım isteyen aile ambulansla önce Sürmene Devlet Hastanesi'ne buradan da Trabzon'daki hastanelere sevk edildi. Ömer ve Emine Yaşar'ın durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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