Yaylada tek başına hayat
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Beytüşşebap, Şırnak, Huzur, Van, Yaşam

Yaylada tek başına hayat

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan yüksek rakımlı yaylada 2 yıldır tek başına yaşayan 67 yaşındaki Abdulmenav Aslan, kalabalığı sevmediği için yaylaya sığındığını ve eşi ile çocuklarını Van'da bırakıp hayatına hayvanları ile devam ettiğini söyledi.

13.03.2020 11:43 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:43
Yaylada tek başına hayat

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan yüksek rakımlı yaylada 2 yıldır tek başına yaşayan 67 yaşındaki Abdulmenav Aslan, kalabalığı sevmediği için yaylaya sığındığını ve eşi ile çocuklarını Van'da bırakıp hayatına hayvanları ile devam ettiğini söyledi. İHA muhabirine konuşan Aslan, kalabalıktan uzaklaşmanın huzur verdiğini ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.


Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylasında 2 yıldır tek başına yaşayan Abdulmenav Aslan 2 at, 1 köpek, 1 eşek ve 46 koyunuyla beraber hayatını sürdürdüğünü söyledi. Hayatından geçenleri sırayla anlatan Aslan, kalabalığı sevmediğini belirterek çektiği zorluklara rağmen mutlu olduğunu söyledi. Aslan, "2 yıldır tek başıma bu köyde kalıyorum. Koyunlarımla beraber bu yerde çok huzurluyum. Her şeyim var. Kış aylarında sadece 4 gün boyunca koyunlarımı dışarı çıkaramadım rüzgardan dolayı. Ama sonrası çok güzel geçti. Elektrik yoktu, yol yoktu. İlk başlarda tek başıma sıkılıyordum kimse yoktu konuşayım. Köpeğim sürekli yanımdaydı. O beni kurtlardan yaban hayvanlardan korudu. Çok şükür Rabbime bu kışı da atlattık. Burada askeri üs bölgemiz var. Askerlerimiz komutanlarımız sürekli bana erzak veriyordu. Sürekli beni ve diğer köydeki aileyi kontrol ediyordu. Onlar burada diye bizde buradayız. Hayatımdan memnunum. Elektrikler geldi. Yollarımız iki güne tam açılacak. Allah kaymakamımızdan, alay komutanımızdan ve ekiplerimizden razı olsun" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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