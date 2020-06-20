Yaylada tatil yapan Murat Kekilli: Beni gören insanlar şaşırıp 'burada ne işin var' diyor ADANA'nın Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir Yaylası'nda tatil yapan şarkıcı Murat Kekilli, "Beni gören insanlar şaşırıp 'burada ne işin var' diyor.

ADANA'nın Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir Yaylası'nda tatil yapan şarkıcı Murat Kekilli, "Beni gören insanlar şaşırıp 'burada ne işin var' diyor. Herkes farklı yerlere giderken ben tatilimi yaylada geçiriyorum" dedi.

Adana'da koronavirüs salgınında normalleşme süreciyle birlikte vatandaşlar yaylalara gitmeye başladı. Yorumladığı şarkılarla kendine has bir hayran kitlesi olan şarkıcı Murat Kekilli de gençlik yıllarında ailesiyle günlerini geçirdiği Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir Yaylası'na geldi. Burada günlerini temiz havada çam ağaçları arasında geçiren Kekilli, kalabalıktan uzakta huzurlu olduğunu anlattı. Birçok kişinin, yazın özellikle sahil kıyılarını tercih ettiğini söyleyen Kekilli, "Biz çocukluğumuzdan beri yazları yaylaya çıkarız. Tabi aradan geçen sürede İstanbul'a gittik ama buradan bağımızı hiç koparmadık. Genelde tatilimizi burada geçiriyoruz. Herkes tatilini daha farklı yerlerde geçiriyor. Yaylanın bende farklı bir yeri var. Ayrıca belediye meclisinden çıkarılan kararla Pozantı'nın fahri hemşehrisi ilan edildim. Koronavirüs sürecinde yasaklar başlayınca annemin yanına, buraya geldim. Canlı yayınlarımı buradan yaptım. Orman ve bol oksijen var, ağaçlarım var onlarla uğraşıyorum. Çocukluğumda karpuz ve pamuk tarlalarında çalıştım bu işlere yabancı değilim. İnsani ilişkiler buralarda ölmedi. Herkes birbirine selam veriyor. Beni burada görenler çok şaşırıyor ne işiniz var diyorlar" dedi.

'SANATÇILARIMIZ BOŞ VERMİŞLİK YAPMAMALI'Eski sanatçılarla şimdiki sanatçılar arasında büyük fark olduğunu da dile getiren Kekilli, şöyle konuştu:

"Gençlere örnek olmaya çalışıyorum, şimdiki sanatçılarda değişim var. 'Küçük şeylerle saygı olur mu?' derler, bence oluyor. Kemal Sunal, Şener Şen gibi büyük ustalar küçük şeylerle insanları güldürebiliyordu. Edepli mizah yapılmalı. Şimdiki şakalar hep belden aşağı. Ben isterdim ki şimdiki jenerasyon da böyle yapsın, ama yapamıyorlar. Edepli mizah yapılabilir. Bizler Barış Manço, Cem Karaca, Fikret Kızıloklar'ı dinledik. Hayatı bize edepli müzikleriyle öğrettiler, mesajları evrenseldi ve bunu müzikleriyle başardılar. Edepli sanatı gelecek nesillere aktarmamız lazım. Çok büyük mesajlar verdiler, bunları gelecek nesillere aktaramazsak yazık olur. Ahlaki değerleri yitirmeyip işimize bakmamız gerek. Yaşadığımız coğrafya çok zor. Atalarımızın bize hediye ettiği topraklar, bu vatan kolay kazanılmadı. Gençlere iyi anlatmamız lazım. Sanatçılara bu anlamda büyük görevler düşüyor. Sanatçılarımızın milli ve manevi değerleri kitlelerine anlatması lazım. Sanatçılarımız boş vermişlik yapmamalı. Milli birlik ve beraberliğimizi zor zamanlarda ne yapacağımız anlatmalı. Bunu şimdi yapmayacaksan ne zaman yapacaksın?"

Kaynak: DHA