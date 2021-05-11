Yaylada sürü sahiplerine kar sürpriz
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Yaylada sürü sahiplerine kar sürpriz

Yaylada sürü sahiplerine kar sürpriz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Artvin'in Ardanuç ilçesinde bulunan 2 bin 400 rakımlı Kutul Yaylası'na Mayıs ayında kar yağdı.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde bulunan 2 bin 400 rakımlı Kutul Yaylası'na Mayıs ayında kar yağdı. Besici Ahmet Biçer 700 küçükbaş hayvanıyla zor anlar yaşadı.

Artvin'in Ardanuç İlçesi Müezzinler köyüne ait 2 bin 400 rakımlı Kutul Yaylası'na kar yağdı. Mayıs ayında yağar kar nedeniyle hazırlıksız yakalanan sürü sahipleri zor anlar yaşadı. 700 küçükbaş hayvanıyla yaylaya göç eden Ahmet Biçer, hayvanlarını merada otlattığı sırada kar yağışına maruz kaldı. Yeşilin beyaz örtüyle kaplanması nedeniyle aç kalan sürüsünü alt bölgelerde bulunan otlaklara götürmek zorunda kaldı. - ARTVİN

Yaylada sürü sahiplerine kar sürpriz
Yaylada sürü sahiplerine kar sürpriz
Yaylada sürü sahiplerine kar sürpriz
Yaylada sürü sahiplerine kar sürpriz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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