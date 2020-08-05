Yaylada rahatsızlanan çobanın yardımına Mehmetçik helikopterle yetişti
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yaylada rahatsızlanan çoban Emin Koyunan'ın yardımına Mehmetçik helikopterle yetişti.
05.08.2020 17:22 | Son Güncelleme: 05.08.2020 17:36
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yaylada rahatsızlanan çoban Emin Koyunan'ın yardımına Mehmetçik helikopterle yetişti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pülümür ilçesinin Hel Dağı bölgesinde yaylada çobanlık yapan Emin Koyunan (55) rahatsızlanınca, arkadaşları, 112 Acil Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Konuya ilişkin bilgi verilen Vali Mehmet Ali Özkan da Koyunan'ın yayladan helikopterle alınması için İl Jandarma Komutanlığına talimat verdi.
İl Jandarma Komutanlığı pistinden 112 Acil Sağlık ekibiyle havalanan helikopter, yayladan Koyunan'ı alarak Tunceli Devlet Hastanesine ulaştırdı.
Hastanede tedavi altına alınan Koyunan'ın sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: AA