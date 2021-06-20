Yaylada mantar bereketi
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Yaylada mantar bereketi

Yaylada mantar bereketi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ordu'nun Çambaşı Yaylasında heverek mantarı bereketi yaşanıyor.

Ordu'nun Çambaşı Yaylasında heverek mantarı bereketi yaşanıyor.

Kabadüz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çambaşı Yaylasında kendiliğinden yetişen mantarları vatandaşlar topluyor.

Bir tepsi büyüklüğüne ulaşan mantarları topladıklarını dile getiren Ergin Hatipoğlu, "Yaylamızda mantar bereketi yaşanıyor. Bazıları bir tepsi büyüklüğündeki mantarlar oldukça lezzetli. Mantarları keyifle topluyoruz" dedi. - ORDU

Yaylada mantar bereketi
Yaylada mantar bereketi
Yaylada mantar bereketi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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