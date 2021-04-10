Yaylada mahsur kalan koyuncuların imdadına Kocasinan Belediyesi yetişti
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Yaylada mahsur kalan koyuncuların imdadına Kocasinan Belediyesi yetişti

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Yaylada mahsur kalan koyuncuların imdadına Kocasinan Belediyesi yetişti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan koyuncuların imdadına Kocasinan Belediyesi yetişti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan koyuncuların imdadına Kocasinan Belediyesi yetişti. Koyunlar kurulan çadırlara alınırken, koyun sahipleri de belediyeye teşekkür etti.

İlçeye bağlı Elmalı Mahallesi'nde aşırı kar yağışıyla beraber koyunlar mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş'in durumu Kocasinan Belediyesine bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Portatif çadırları bölgeye ulaştıran ekipler, besicilerin imdadına yetişerek, koyunları kurtardı.

Mahsur kaldıkları yerden kurtarılan besiciler, belediyeye teşekkür etti. - KAYSERİ

Yaylada mahsur kalan koyuncuların imdadına Kocasinan Belediyesi yetişti
Yaylada mahsur kalan koyuncuların imdadına Kocasinan Belediyesi yetişti
Yaylada mahsur kalan koyuncuların imdadına Kocasinan Belediyesi yetişti
Yaylada mahsur kalan koyuncuların imdadına Kocasinan Belediyesi yetişti
Yaylada mahsur kalan koyuncuların imdadına Kocasinan Belediyesi yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 17:34:44. #1.14#
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