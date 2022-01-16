YAYLADA MAHSUR KALAN HASTA ÇOBAN, 3 SAAT SONRA KURTARILDI

ANTALYA (DHA) - AKSEKİ ilçesindeki Herse yaylasında yoğun kar yağışı nedeniyle obasında mahsur kalan hasta çoban Coşkun Girgin, belediye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde Süleymaniye ve Kuyucak mahallelerinin ortak kullandığı Herse yaylasındaki obada ailesiyle birlikte yaşayan Coşkun Girgin, önceki gün rahatsızlandı. Girgin, yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapalı olduğu için Akseki Belediyesi'ni arayarak yardım istedi. Fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipler 3 saatlik çalışma sonucunda yolları açarak, Girgin'in obasına ulaştı. Hasta çoban Coşkun Girgin, "Herse yaylasında hayvanlarımızla birlikte mahsur kaldık. Kar çok yağdığı için Akseki Belediyesi'ni aradık, sağolsunlar gelip kurtardılar. Çok teşekkür ederiz" dedi.

Belediye Başkanı İbrahim Özkan, çoban Coşkun Girgin ile görüşerek, tedavisinin tamamlanması için kent merkezine inmesini sağladı.