Yaylada mahsur kalan çobanları AFAD kurtardı Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde büyükbaş hayvan otlatmak için çıktıkları yaylada kaybolan çobanlar, Erzincan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde büyükbaş hayvan otlatmak için çıktıkları yaylada kaybolan çobanlar, Erzincan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçeye bağlı Uzunkol köyünde çobanlık yapan İbrahim Kalkan ve Musa Yalçın, 110 küçükbaş hayvanı otlatmak için Çimen Yaylası'na çıktı.

Kar yağışı nedeniyle yollarını kaybeden çobanlar, durumu köylülere bildirdi.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye yakın olan Erzincan AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Kalkan ve Yalçın, AFAD ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu küçükbaş hayvanlarıyla bulundu.

Çobanlardan Musa Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyükbaş hayvanlarını otlatmak için çıktıkları yaylada karın yağmasıyla yönlerini kaybettiklerini söyledi.

AFAD ekiplerinin kendilerine ulaştıkları belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Yaylaya çıkalı 2 gün olmuştu. Yaklaşık 50 santimetreye yakın kar yağdı. Karın yağmasıyla oluşan fırtına nedeniyle yaylada mahsur kaldık. Biz sabah saat 6'da köylülerden yardım istedik. Köylüler de AFAD ekiplerine haber verdi. AFAD ekipleri gelip bizi buldu ve köye döndük. Şu an köydeyiz, sağlık durumumuz çok şükür iyi."

Kaynak: AA