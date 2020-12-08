Yaylada kaybolan yaşlı çift 7 saat sonra bulundu

DÜZCE(İHA) – Bolu'nun tabiat güzelliği Abant'a giden yaşlı çift, dönüş yolunda yaylaları tercih edince kayboldu. Yaklaşık 7 saatlik aramanın ardından çifti köylüler buldu.

Olay Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Sinekli-Eğrelti yaylalarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde ikamet eden 75 yaşındaki M.K. ve 73 yaşındaki N.K. temiz hava almak için Bolu'nun tabiat güzelliği olan Abant'a gitti. Yaşlı çift daha sonra Abant'dan Kaynaşlı'ya yaylalardan dönmek istedi. Sinekli yaylasına ulaşan çift yağmur sonrasında oluşan çamura saplandı. Araçlarını çamurdan kurtaramayan yaşlı çift kaybolduklarını anlayınca durumu Düzce AFAD ve Jandarma Komutanlığına bildirdi. İhbar üzerine bölgede AFAD ve Jandarma ekiplerinin yanı sıra köylülerde arama çalışması başlattı. Yaklaşık 7 saatlik arama kurtarma çalışmasının ardından yaşlı çift Yeniyurt köylüleri tarafından Bıçkıyanı mevkisinde bulundu. Araç içerisinde soğuktan donmak üzere bulunan çift hemen arazi aracına alınarak Kaynaşlı'da Jandarma'ya getirildi. Burada yapılan kontrollerin ardından yaşlı çift evlerine gönderildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı