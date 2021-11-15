Yaylada kaybolan şahıs 3 gündür aranıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yaylada kaybolan şahıs 3 gündür aranıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yaylada kaybolan şahıs 3 gündür aranıyor

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesi Avgan köyünde 3 gündür kayıp olan şahıs için AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesi Avgan köyünde 3 gündür kayıp olan şahıs için Afad ekipleri arama çalışması başlattı.

Hocalar ilçesi Avgan köyüne bağlı Esenlik Yaylası'nda 3 gün önce kaybolan Veli Çepiç için jandarma ekipleri ile birlikte AFAD ekipleri de arama çalışması başlattı. Yaylaya Konya'dan kamyonla hayvan gübresi yüklemeye gelen Veli Çepiç için AFAD ve UMKE ekipleri geniş çaplı arama çalışmalarını sürdürürken, Çepiç'i görenlerin jandarma ekiplerine bildirmeleri için köyde de anonslar yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

18 ayrı suçtan aranan adam, kaçmaya çalışınca jandarma tarafından vuruldu

18 ayrı suçtan aranan adam, kaçmaya çalışınca jandarma tarafından vuruldu

 Son dakika haberi... Sancaktepe'de sis kazası: 10 kez takla atıp bariyerlere daldı

Son dakika haberi... Sancaktepe'de sis kazası: 10 kez takla atıp bariyerlere daldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title