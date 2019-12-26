Yaylada kaybolan kişinin arama çalışmalarına ara verildi
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Yaylada kaybolan kişinin arama çalışmalarına ara verildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde karla kaplı yaylada kaybolan kişinin arama çalışmalarına ara verildi.

26.12.2019 22:02 | Son Güncelleme: 26.12.2019 22:06
Yaylada kaybolan kişinin arama çalışmalarına ara verildi

'in ilçesinde karla kaplı yaylada kaybolan kişinin arama çalışmalarına ara verildi.

Alınan bilgiye göre, Musabozulduğu Yaylası'nda 23 'ta 3 arkadaşıyla yürüyüşe çıkan Ali Kaçar (63), yoğun kar yağışı nedeniyle gruptakilerle kayboldu.

İhbar üzerine çalışma başlatan AFAD, jandarma ve belediye ekipleri, kaybolan 3 kişiye ulaştı ancak Kaçar'ın izine rastlayamadı.

Bugün gün boyu devam eden arama ve kurtarma çalışmalarına kar yağışı nedeniyle ara verildi.

Ekiplerin çalışmalara yarın devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA

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: Yaylada kaybolan kişinin arama çalışmalarına ara verildi
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