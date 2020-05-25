Yaylada kardan mahsur kalanların yardımına Özel İdare ekipleri yetişti
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Yaylada kardan mahsur kalanların yardımına Özel İdare ekipleri yetişti

Yaylada kardan mahsur kalanların yardımına Özel İdare ekipleri yetiştiSİVAS'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Yaylada kardan mahsur kalanların yardımına Özel İdare ekipleri yetişti
25.05.2020 23:34 | Son Güncelleme: 25.05.2020 23:34

Yaylada kardan mahsur kalanların yardımına Özel İdare ekipleri yetişti

SİVAS'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Özel idare ekipleri yayla yolunun kapanması nedeni ile mahsur kalan ve hayvanlarına yiyecek temin edemeyen çiftçilerin yardımına koştu.

Sivas'ın Akıncılar ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaköy'de iki gündür etkili olan kar yağışı yayla yolunu kapattı. Hayvanlarını otlatmak üzere Kızıldağ eteklerinde bulunan yaylalara giden çobanlar, hayvanlarıyla birlikte mahsur kaldı. Hayvanlarının yiyeceğinin bitmesi üzerine Bünyamin Eker, Akıncılar İlçe Özel İdaresinden acil yardım talebinde bulundu. İlçe Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri ihbar üzerine harekete geçti.  Kışı aratmayan karla mücadele çalışmasının ardından, kar yağışı nedeniyle kapanan yayla yolu yeniden ulaşıma açılarak, mahsur kalan çoban ve hayvanlar kurtarıldı ve yemler bölgeye ulaştırıldı.Hayvanlarına yem ulaştırıldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Bünyamin Eker, "Bir hafta önce Ortaköy yaylasına hayvanlarımla beraber geldim. İki gündür yoğun kar yağışı altında kaldık, hiçbir yere gidemedik. İlçe Özel İdaremizden yardım talep ettik. İlçe Kaymakamımıza ve tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

24 saat görev başında olduklarını ifade eden Akıncılar İlçe Özel İdare Müdürü Selahaddin Demir ise, "Ortaköy yaylasında bulunan vatandaşlarımızdan hayvanlarının yiyeceğinin kalmadığına dair ve yollarının kapalı olduğuna yönelik ihbar geldi. Zaman kaybetmeden yola koyulduk ve yayla yolunu yeniden ulaşıma açtık. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin yürütülmesi esas olduğundan bu çalışmalar aralıksız sürüyor. Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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