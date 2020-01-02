: Yaylada karda mahsur kalan aileyi, gönüllü dake ekipleri kurtardı

02.01.2020 07:12 | Son Güncelleme: 02.01.2020 07:13

BOLU'daki Abant Gölü'ne giden 4 kişilik Gözütok ailesi, Abant yolundaki trafik yoğunluğuna takılmamak için Sinekli yaylası üzerinden Düzce'ye ulaşmaya çalışınca kara saplanarak mahsur kaldı. Ekipler, 4 kişilik aileye ulaşarak kurtarmak için seferber olurken, yaklaşık 3 saat sonra aile kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Düzce'ye bağlı Sinekli Yaylası'nda meydana geldi. Düzce'den, Bolu'nun Abant Gölü'ne yeni yılın ilk gününde günübirlik tatil için giden Oktay, Şenay, Cihan ve Neslihan Gözütok, 07 AZA 63 plakalı araç ile Abant yolunda yaşanan yoğun trafiğe takılmamak için Sinekli Yaylası yolunu kullanarak Düzce'ye ulaşmak istedi. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle araçları 30 santimetrelik kara saplanan Gözütok ailesi burada mahsur kaldı. Araçtan inerek bir süre yürüyen aile telefonların kapsama alanına girmesi ile durumu güvenlik güçlerine haber verdiler.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine, Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Gözütok ailesinin kurtarılması için gönüllü olarak kurulan Düzce Arama ve Kurtarma Derneği ekiplerine yetki verdi. DAKE ekipleri, Sinekli Yaylası'na çıkarak yaklaşık 3 saat sonra 4 kişilik Gözütok ailesine ulaştı. Kara saplanan araç ise traktörlerle karın içerisinden çıkarıldı. Mahsur kalan aile, kurtarma ekiplerinin araçlarına bindirilerek kontrol amaçlı Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. 4 kişinin de durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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