Yaylada karda bulduğu köpek ve 6 yavrusuna sahip çıktı

30.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:34

Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşayan Ali Bakır, karda bulduğu köpek ve 6 yavrusuna sahip çıktı.

Bakır, ilçeye bağlı Ardıç Yaylası'nda gezdiği sırada çevreden köpek sesleri duydu.

Sesin geldiği bölgeye giden Bakır, boş bir evin avlusunda yeni doğum yapmış köpeği ve yavrularını fark etti.

Yayla evinde hazırladığı mamaları köpeklere getiren Bakır, evindeki döşeği de köpeklerin soğuktan ve kardan etkilenmemesi için kullandı.

Farkındalık oluşturmak için yaptığı duyarlılığı sosyal medyada paylaşan Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpek ve yavrularını soğukta kötü bir durumda bulduğunu söyledi.

Anne köpeğin yeni doğum yaptığı için kötü durumda olduğunu belirten Bakır, "Hemen evimden mama hazırlayarak köpeğe yedirdik. Ayrıca evden yatak getirerek yavruların altına serdik. Sıcak ortam olsun diye. Bunu yaparken reklam olsun diye yapmadım. Gerçekten sokakta yaşayan hayvanların ilgiye ve bakıma ihtiyacı var. Herkesin duyarlı olması gerekiyor." diye konuştu.

Bakır, anne köpek ve yavrularının barınağa teslim etmek için yetkililerle iletişime geçtiğini de kaydetti.

Kaynak: AA