Yaylada kar yağışı nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı
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Yaylada kar yağışı nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı

SİVAS'ta, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Yaylada kar yağışı nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı
25.05.2020 17:09 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:13

SİVAS'ta, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Özel idare ekipleri, yayla yolunun kapanması nedeniyle mahsur kalan ve hayvanlarına yiyecek temin edemeyen çiftçilere yardıma giderek kurtardı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaköy'de iki gündür etkili olan kar yağışı, yayla yolunu kapattı. Hayvanlarını otlatmak üzere Kızıldağ eteklerinde bulunan yaylalara giden çobanlar, hayvanlarıyla birlikte mahsur kaldı. Hayvanlarının yiyeceğinin bitmesi üzerine Bünyamin Eker, Akıncılar İlçe Özel İdaresinden acil yardım talebinde bulundu. İlçe Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri ihbar üzerine harekete geçti.  Kışı aratmayan karla mücadele çalışmasının ardından, kar yağışı nedeniyle kapanan yayla yolu yeniden ulaşıma açılarak, mahsur kalan çoban ve hayvanlar kurtarıldı. Hayvanlar için yemler de bölgeye ulaştırıldı.

'HİÇBİR YERE GİDEMEDİK'Hayvanlarına yem ulaştırıldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Bünyamin Eker, "Bir hafta önce Ortaköy yaylasına hayvanlarımla beraber geldim. İki gündür yoğun kar yağışı altında kaldık, hiçbir yere gidemedik. İlçe Özel İdaremizden yardım talep ettik. İlçe Kaymakamımıza ve tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

24 saat görev başında olduklarını ifade eden Akıncılar İlçe Özel İdare Müdürü Selahaddin Demir ise, "Ortaköy yaylasında bulunan vatandaşlarımızdan hayvanlarının yiyeceğinin kalmadığına dair ve yollarının kapalı olduğuna yönelik ihbar geldi. Zaman kaybetmeden yola koyulduk ve yayla yolunu yeniden ulaşıma açtık. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin yürütülmesi esas olduğundan bu çalışmalar aralıksız sürüyor. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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