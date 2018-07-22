Yaylada Horon ve Kemençeyle Eğlendiler

Gümüşhane'nin Kazıkbeli Yaylası'nda düzenlenen şenlikte katılımcılar, kemençe eşliğinde horon oynayarak keyifli anlar yaşadı.

Kürtün ilçesinin Kazıkbeli Yaylası'nda geleneksel olarak düzenlenen şenliğe Giresun ve Gümüşhane'den çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. Şenlikte, yöresel sanatçılar sahne aldı. Kemençe eşliğinde horon tepen vatandaşlar, yoğun sise rağmen eğlenceli zaman geçirdi. Yöresel kıyafetler giyen vatandaşlar ise şenliğe renk kattı.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, şenlikte yaptığı konuşmada, 2 yıldır Gümüşhane Valiliği görevini yürüttüğünü anımsatarak, yayla kültürünün bölge için önemine işaret etti. Yayla yollarının altyapı sorununu çok iyi bildiğini ve bu sorunların üstesinden geleceklerini ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Milletvekillerimizle beraber karar aldık. Kaymakam arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız, il özel idaresi ekibi ve muhtarlarımızla beraber 'önce yol' dedik. Güvende'nin yolunu ilçe merkezine kadar betonladık. Kürtün'den Kazıkbeli'ne kadar yaklaşık 47 kilometrelik yolun asfaltını tamamladık. Yayla civarındaki bütün köylerin yollarını da asfaltlıyoruz. İnşallah bir ay içinde hepsini bitireceğiz. Tilkicek-Kazıkbeli arasını komple beton yol yapacağız. Sapmaz-Yukarı Karadere-Beytarla arasının da asfaltını tamamlayacağız. İnşallah sizleri daha konforlu, daha güzel bir şekilde seyahat edebileceğiniz yollara kavuşturacağız. Sizlerin emrindeyiz."

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül de şenliğin birlik ve beraberliğin daha da güçlenmesine vesile olması temennisinde bulundu.

Akgül, köylerin su sorunun planlama dahilinde çözüleceğini ve hiçbir köyün yol, su sıkıntısı kalmayacağını sözlerine ekledi.

Yöresel ürünlerin satışının da yapıldığı şenlik, kemençe ve horonlu eğlencenin ardından son buldu.

Şenliğe çok sayıda vatandaşın yanı sıra bölge illerin kaymakam ve belediye başkanları ile siyasi parti temsilcileri de ilgi gösterdi.