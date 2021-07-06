Yaylada dolu ve sağanak etkili oldu

Yaylada dolu ve sağanak etkili oldu Mersin'de Avgadı Yaylası'nda dolu yağışı ve ardından sağanak etkili oldu Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimli yayla köylerinde dolu yağışı ve ardından sağanak etkili oldu.