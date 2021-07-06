Yaylada dolu ve sağanak etkili oldu
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Yaylada dolu ve sağanak etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Yaylada dolu ve sağanak etkili oldu Mersin'de Avgadı Yaylası'nda dolu yağışı ve ardından sağanak etkili oldu Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimli yayla köylerinde dolu yağışı ve ardından sağanak etkili oldu.

Yaylada dolu ve sağanak etkili oldu

Mersin'de Avgadı Yaylası'nda dolu yağışı ve ardından sağanak etkili oldu

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimli yayla köylerinde dolu yağışı ve ardından sağanak etkili oldu.

İlçeye bağlı Aydınlar, Sarıkaya ve Tozlu Mahallelerini de içine alan Avgadı Yayla'sında aniden yaz yağmuru bastırdı. Bölgede kısa süreli dolu yağışı ardından da sağanak yağmur etkili oldu. Sokakların yanı sıra meyve bahçeleri ile tarlalarda su birikintileri oluştuğu öğrenildi.

Tarım alanlarında bir zararın olup olmadığıyla ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Yaylada dolu ve sağanak etkili oldu
Yaylada dolu ve sağanak etkili oldu
Yaylada dolu ve sağanak etkili oldu
Yaylada dolu ve sağanak etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Yıldız

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