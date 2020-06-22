Yaylada doğum sancısı başlayan kadın için AFAD ve UMKE ekipleri seferber oldu Yaylada doğum sancısı başlayan kadın için AFAD ve UMKE ekipleri seferber oldu Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yaylada doğum sancısı başlayan kadın için AFAD ve UMKE ekipleri seferber oldu.

Yaylada doğum sancısı başlayan kadın için AFAD ve UMKE ekipleri seferber oldu ERZİNCAN - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yaylada doğum sancısı başlayan kadın için AFAD ve UMKE ekipleri seferber oldu. Üzümlü ilçesine bağlı yaylada gece saatlerinde doğum sancısı başlayan kadının yakınları durumu 112 Acil hattına bildirdi. Bunun üzerine kurumlar arası koordine sağlanarak ulaşımın güç olduğu yaylaya jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yayladan AFAD ve UMKE ekipleri tarafından sedyeyle aşağı indirilen hamile kadın, ambulansla hastaneye yetiştirildi. Kaynak: İHA