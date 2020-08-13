Yaylada dev salıncak keyfi Yaylada dev salıncak keyfi Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaylada kurulan dev salıncağa binenler farklı bir heyecan yaşıyor.

Yaylada dev salıncak keyfi

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaylada kurulan dev salıncağa binenler farklı bir heyecan yaşıyor.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Berketli Beldesi Çakraz yaylasına kurulan dev salıncak ilgi görüyor. 1260 rakımlı yaylaya Dernek Başkanı Musa Şahin ve yönetiminin girişimleriyle kurulan salıncağa vatandaşlar ücretsiz olarak binebiliyor. Tokat - Ordu il sınırında bulunması nedeniyle her iki ilden de vatandaşları ağırlayan yaylada başta çocuklar olmak üzere heyecan yaşamak isteyenler salıncak keyfi yaşıyor. Geniş otlakları olan doğal manzarası ile görenleri mest eden yaylada salıncağa binenler farklı bir heyecan yaşıyor. Ailesi ile birlikte bölgeyi gezen vatandaşlardan Murat Gölgeç, tavsiye üzerine geldiklerini yaylada doyasıya eğlendiklerini söyledi. Adrenalin yaşamak isteyenlere salıncağa binmeleri tavsiyesinde bulunan Görgeç, "Çevre il ve ilçelerden buraya gelenler çok fazla. Bizlerde tavsiye üzerine geldik, memnun kaldık. Buraya gelen bir daha gelmeyi mutlaka istiyor. Bende gelmek isteyenlere tavsiye ederim" diye konuştu.

Kaynak: İHA