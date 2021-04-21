Yaylada çıkan yangında 2 ağıl kül oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaylada çıkan yangında 2 ağıl kül oldu

Yaylada çıkan yangında 2 ağıl kül oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Akgöl yaylasında çıkan yangında 2 ağıl yanarak kullanılamaz hale geldi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Akgöl yaylasında çıkan yangında 2 ağıl yanarak kullanılamaz hale geldi. Ağılların yangın esnasında boş olması olası facianın önüne geçerken, yangın köylüler tarafından söndürüldü.

Olay, Bolvadin'in Karayokuş köyü yakınlarında bulunan Akgöl yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yayla çevresinden dumanlar çıktığını gören Karayokuş köyü sakinleri ağılların olduğu kısımdan çıkan dumanı fark edince hemen yangına müdahale etti. Köylüler kovalar ile su taşıyarak yangını yaklaşık 1 saatin sonunda söndürdü. Yangın esnasında ağıllarda koyun ve keçilerin olmaması ise olası facianın önüne geçti. Ağılların nasıl yandığı ise jandarma tarafından araştırılıyor. - AFYONKARAHİSAR

Yaylada çıkan yangında 2 ağıl kül oldu
Yaylada çıkan yangında 2 ağıl kül oldu
Yaylada çıkan yangında 2 ağıl kül oldu
Yaylada çıkan yangında 2 ağıl kül oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uykusunda yangına yakalanan şahıs, kaçmak isterken hayatını kaybetti
Uykusunda yangına yakalanan şahıs, kaçmak isterken hayatını kaybetti
İstanbul'da yangın! Kaçak içkilerin tutulduğu emniyete ait depo dakikalar içinde kül oldu
İstanbul'da yangın! Kaçak içkilerin tutulduğu emniyete ait depo dakikalar içinde kül oldu
Tanıdığından aldığı emanet otomobil alevlere teslim oldu
Tanıdığından aldığı emanet otomobil alevlere teslim oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Ruhsar Pekcan Vladimir Putin Mustafa Şentop Yıldırım Akbulut
Magazin Esra Erol Müge Anlı Ebru Gündeş Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Hakan Arslan Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yaylada çıkan yangında 2 ağıl kül oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 15:12:30. #1.15#

title