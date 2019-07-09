Yaylada çıkan hortum göçerleri korkuttu

Yaylada çıkan hortum göçerleri korkuttu

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesindeki yaylada çıkan hortum, hayvanlarını otlatan göçerleri korkuttu.

Yaylada çıkan hortum göçerleri korkuttu


BİNGÖL'ün Karlıova ilçesindeki yaylada çıkan hortum, hayvanlarını otlatan göçerleri korkuttu.
Bingöl Dağı eteğindeki 3 bin 500 rakımlı yaylada, fırtına sırasında hortum oluştu. Yaylada hayvanlarını otlatan göçerler hortumu görünce panik yaşarken, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişinin dua ettiği görüldü. Hortum bir süre sonra gözden kayboldu.

- Bingöl
Kaynak: DHA
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