Yaylada çıkan hortum göçerleri korkuttu

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesindeki yaylada çıkan hortum, hayvanlarını otlatan göçerleri korkuttu.

Bingöl Dağı eteğindeki 3 bin 500 rakımlı yaylada, fırtına sırasında hortum oluştu. Yaylada hayvanlarını otlatan göçerler hortumu görünce panik yaşarken, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişinin dua ettiği görüldü. Hortum bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: DHA

- Bingöl