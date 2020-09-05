Yaylada buluşup, mağara keşfediyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yaylada buluşup, mağara keşfediyorlar

ISPARTA'nın Aksu ilçesi sınırlarındaki Başpınar Tabiat Parkı, eko turizm tutkunları ve kampçıların ilgisii çekiyor.

Yaylada buluşup, mağara keşfediyorlar
05.09.2020 08:52 | Son Güncelleme: 05.09.2020 08:56

ISPARTA'nın Aksu ilçesi sınırlarındaki Başpınar Tabiat Parkı, eko turizm tutkunları ve kampçıların ilgisii çekiyor. Deniz seviyesinden 1365 metre yükseklikteki parkta, botanik tur, yaban hayatı gözlemleme ve çadır kampı için uygun atmosfer bulunuyor. Milli parkın yakınındaki 'Zindan Mağarası' ise binlerce yıllık sarkıtlarıya ziyaretçilerin beğenisini topluyor. 

Yaz sıcaklarından bunalanların başlıca tercihleri arasında yer alan yaylalar, Türkiye'nin farklı şehirlerinden tatilciler tarafından ziyaret ediliyor. Kamp tutkunlarının yanı sıra, gökyüzü gözlemcileri ile botanik ve yaban hayatı gözlemcilerine ev sahipliği yapan doğa kampları, yabancıların da ilgi odağı. Yayla ve eko turizmin görsel güzelliğinin yaşandığı, yerli- yabancı yüzlerce tatilcinin kamp kurarak zaman geçirdiği Isparta'nın Aksu ilçesi sınırlarındaki Başpınar Tabiat Parkı, güzelliğiyle göz dolduruyor. Deniz seviyesinden 1365 metre yükseklikte bulunan parkın içinde, kamp ve günübirlik mesire alanları bulunuyor. Botanik tur, yaban hayatı gözlemleme, gökyüzü yıldız fotoğrafçılarının ve kampçıların ilgi gösterdiği parkın yakınlarında da yüzyıllara meydan okuyan Zindan Mağarası bulunuyor.

SARKITLAR ÖZENLE KORUNUYOR765 metre uzunluğundaki Zindan Mağarası, bölgeye gelenlerin beğenisini topluyor. Aksu Çayı boğazının güneye bakan yamacında, deniz seviyesinden 1300 metre yükseklikte yer alan mağara, içindeki sarkıtlarla öne çıkıyor. Mağara içinde damlataş, akmataş, kenartaş ve yer altı deresinin oluşturduğu aşınım ve sarkıtlar bulunuyor. Ayrıca, mağaranın bazı bölümlerinde minyatür kanyonlar oluştuğu da dikkat çekiyor. Mağara içinden akan suyun kalsiyum ve magnezyum değerlerinin yüksek olması da cilt sorunları yaşayan tatilcileri kendine çekiyor.

Tabiat parkının ortasından geçen akarsu ise soğukluğu nedeniyle 'karpuz çatlatan' olarak adlandırılıyor. Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen kamp tatilcilerinin ziyaret rotasında bulunan bölgede, irili ufaklı çadırlar kuruluyor. Kimileri ışık kirliliğinin olmadığı bölgede gökyüzünü gözlemliyor, kimileri de bölgedeki botanik dokuyu inceliyor.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Angela Merkel Muharrem İnce Devlet Bahçeli Sultan Alparslan
Magazin Şevket Çoruh Okan Bayülgen Çağatay Ulusoy Tayanç Ayaydın
Spor Can Bartu Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çağla Demir Osman Çilenti Kurtuluş Yurt Uşşaki Tarikatı
Şu an buradasınız: Yaylada buluşup, mağara keşfediyorlar - Isparta
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 08:59:18. #1.15#
title