Yaylada beton evlere izin yok
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Yaylada beton evlere izin yok

ORDU'nun Mesudiye ilçesindeki Beyağaç Yaylası, 200 yıl önce inşa edilen, bugün de korunan taş ve ağaç ev mimarisiyle dikkat çekiyor.

Yaylada beton evlere izin yok
11.06.2020 09:11 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:15

ORDU'nun Mesudiye ilçesindeki Beyağaç Yaylası, 200 yıl önce inşa edilen, bugün de korunan taş ve ağaç ev mimarisiyle dikkat çekiyor. Betonlaşmaya izin verilmeyen yaylada, yeni ev yapmak isteyenlere de bahçesine 10 fidan dikme şartı koşuluyor.

Karadeniz yaylalarında betonlaşma tartışılırken, Ordu'nun deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikte bulunan Mesudiye ilçesindeki Beyağaç Yaylası, 200 yıl önce inşa edilen ve bugün de korunan taş ve ağaç ev mimarisiyle dikkat çekiyor. Yaylada betonlaşmaya izin verilmezken, yeni ev yapanlara ise bahçesine fidan dikme şartı getiriliyor. Kaçak yapılan bina ve eklentilerinin yıkıldığı yaylada, asırlık taş ve ağaçtan yapılan evler de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

'NESİLDEN NESİLE KORUYORUZ'Beyağaç Mahallesi'nin muhtarı Yüksel Sarı, Zile Yaylası'nda otantik mimariyi yıllardır nesilden nesle koruduklarını belirterek, "Dedelerimizden kalma yayladaki doğal güzelliği bozmamak için taş ve ahşap bina kullanıyoruz. Beton kesinlikle yasak. Yeni ev yapacaklar ve onaracaklar ise evlerinin bahçesine 10'ar fidan dikecekler. Böyle bir kararımız var. Yaylalarımızdaki bu güzelliği korumak için eski geleneklerimizi yaşatıyoruz. Bu kararı bizden önceki dedelerimiz almış. Bu doğallığı bozmamak için hepimiz özen gösteriyoruz. Asırlar öncesinde olduğu gibi ev yapmak isteyen altı ahır, üstü ağaçtan tek kat olmak şartıyla taş ve ağaç malzemeyle ev yapabiliyor. Bunun dışında beton dökmek kesinlikle yasak" dedi.'GÖRENLER HAYRAN KALIYOR'Hami Bozyurt, "Eskiden beri yaylanın kuruluşundan beri değişen bir şey yok. Yeni ev yapmamak için özen gösteriyoruz. Yeni ev yapan da ahşap yapıyor. Obamızda hayvanlarımız için bir de gölet var. Burası Ordu'nun en güzel yaylalarından, gören hayran kalıyor. Biz de bu doğal güzelliği korumaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Zile Yaylası'nda eski evi olan Sultan Cabbar ise "Yaylada taş ve ağaçtan evler var. Doğal güzelliğinin bozulmaması için herkes çalışıyor. Burada benim eski evim var, tuğla örüp yapabilirim. Ama yapmıyorum, sadece tahtayla üzerini onaracağım" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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