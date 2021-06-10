Yaylada ayağı kırılan çoban için kurtarma ekipleri seferber oldu
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Yaylada ayağı kırılan çoban için kurtarma ekipleri seferber oldu

Yaylada ayağı kırılan çoban için kurtarma ekipleri seferber oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki 1400 rakımlı yaylada düşerek ayağını kıran ve 112 Acil Servis ekiplerinin ambulansla çıkamadığı bölgedeki yaralı şahıs, yara baygın halde AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki 1400 rakımlı yaylada düşerek ayağını kıran ve 112 Acil Servis ekiplerinin ambulansla çıkamadığı bölgedeki yaralı şahıs, yara baygın halde AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Çay ilçesine bağlı Koçbeyli yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaylada koyun otlatan Bekir Şahan (36) isimli çoban engebeli arazide bastığı taşın kayması sonucu düşerek ayağını kırdı. Acı içinde kalan Şahan, yakınlarını telefon ile arayarak yardım istedi. Yakınları ise durumu bildirince olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler ambulans ile engebeli olan yayla yolundan çıkamayınca bu defa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi devreye girdi. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık 1400 rakımlı yaylaya çıkarak yaralanan Şahan'ı sedye ile aşağı indirip ardından sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansa alınan Şahan, ardından hastaneye kaldırıldı. Ayağı kırıldığı belirlenen Şahan hastanedeki tedavisi devam ederken, kurtarma çalışmasına köylüler ve jandarma ekipleri de destek verdi. - AFYONKARAHİSAR

Yaylada ayağı kırılan çoban için kurtarma ekipleri seferber oldu
Yaylada ayağı kırılan çoban için kurtarma ekipleri seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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