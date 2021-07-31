YAYLADA AŞI KUYRUĞU

ARDAHAN'da Covid-19 aşısı mobil ekipleri, yaylalarda yaşayan vatandaşları aşıladı.

ARDAHAN'da Covid-19 aşısı mobil ekipleri, yaylalarda yaşayan vatandaşları aşıladı. Küçük Altunbulak Köyü yaylasında aşı ekibini gören vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Ardahan Sağlık Müdürlüğü, aşılama çalışmasını kırsalda sürdürüyor. Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan mobil ekip, Göle İlçesine bağlı Küçük Altunbulak Köyü yaylasına giderek aşılama çalışması başlattı. Vali Hüseyin Öner, AK Parti Milletvekili Orhan Atalay, İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir'le birlikte sağlık ekiplerinin yayladaki aşı programına katıldı. Aşı olmak için uzun kuyruk oluşturan köylülerle sohbet eden Vali Öner, uyardılarda bulundu.

Toplum sağlığının korunması ve salgının tamamen ortadan kalkması için herkesin muhakkak aşı olması gerektiğini söyleyen Vali Hüseyin Öner, "Ardahan şu an sarı il statüsünde. Bu gün aşılama oranı ile yüzde 69'u geçmeyi hedefliyoruz. En geç 10 gün içerisinde de 1'inci doz aşıda yüzde 75 aşı uygulamasını gerçekleştirerek mavi il statüsüne geçerek bağışıklığı yakalamış iller arasına girmek istiyoruz. Sağlık çalışanlarımızı yönlendirerek vatandaşlarımızın ayağına gidiyoruz. 'Haydi Ardahan Aşıya' diyoruz. Biz vatandaşın ayağına gidiyoruz, Onlarda inşallah gerekli duyarlılığı gösterirseler Ardahan ilimiz çok yakın zamanda bu bağışıklık oranını yakalamış bir olacağız. Ardahan ilinde temmuz ayı içerisinde Covid-19 hastalığına yakalanan kişilerin yüzde 95'i hiç aşı olmamış yada, 1'inci doz aşısını olmuş kişilerden oluşuyor. Dolayısıyla aşının hastalığı önlemede ne kadar etken birn uygulama olduğunu görmüş bulunuyoruz? diye konuştu.

Vatandaşlar, yaylada aşılama uygulamasından memnun olduklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı