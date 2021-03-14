Yaylada araçları kara saplanınca mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
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Yaylada araçları kara saplanınca mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

14.03.2021 10:34 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:40
Yaylada araçları kara saplanınca mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

DÜZCE'nin Sırık Yaylası'nda araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kalan 4 kişi, kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

DÜZCE'nin Sırık Yaylası'nda araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kalan 4 kişi, kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dün, sabah erken saatlerinde araçlarıyla Sırık Yaylası'na çıkan K.L., H.U., Y.Y. ve K.M., saat 20.30 sıralarında dönüşe geçti. Ancak araç kara saplandı. Grup, tüm uğraşlara rağmen aracı kurtaramayınca 112 Acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Düzce AFAD ve Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE), aracı saplandığı yerden çıkardı. Kurtarılan 4 kişi, araçlarıyla kent merkezine indi.


Yaylada araçları kara saplanınca mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Yaylada araçları kara saplanınca mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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