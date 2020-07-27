Yaylada 30 metrelik uçurumdan düşen çoban ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yaylada 30 metrelik uçurumdan düşen çoban ağır yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaylada kurbanlık küçükbaş hayvanlarını otlatırken sarp kayalıklardan düşen çoban ağır yaralandı.

Yaylada 30 metrelik uçurumdan düşen çoban ağır yaralandı
27.07.2020 18:27 | Son Güncelleme: 27.07.2020 18:46

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaylada kurbanlık küçükbaş hayvanlarını otlatırken sarp kayalıklardan düşen çoban ağır yaralandı. Çobanı kurtarmak için jandarma, AKUT, itfaiye ve 112 ekipleri seferber oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi Mihrap Yaylası'nda Yusuf Erdoğan (57), Kurban Bayramı'nda satmak için beslediği koyun sürüsünü otlatmak için erken saatlerde dağlık alana gitti. Çoban Erdoğan, saat 08.30 sıralarında bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 30 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kısa süre sonra koyunların eve döndüğünü ancak kardeşinin ortalarda görünmediğini fark eden ağabey Nuri Erdoğan hemen telefona sarıldı. Kardeşini arayan Nuri Erdoğan, kardeşinin uçurumun dibinde yaralı olduğunu öğrenince 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp olay yerine gitti. Bölgede yaşayan köylüler de yardım için olay yerine koştu. Alınan ihbar üzerine jandarma, AKUT, itfaiye ve 112 ekipleri yaylaya sevk edildi. Sağlık ekipleri ve vatandaşlar düştüğü yerden çıkartılan çobanı ambulansa taşıdı. Olay yerine sevk edilen hava ambulansı ise elektrik tellerinden dolayı iniş yapamadı. Yaralı ambulansla önce Gazipaşa Devlet Hastanesine, buradan da Antalya'ya sevk edildi.

Nuri Erdoğan, "Sabah erkenden koyunları yayıltmaya gitti. Koyunlar geldi o gelmedi. Kendisine telefon ettim, düştüğünü söyledi. Koştuk gittik. Ekipler de geldi. Onlar gelince çıkarttık uçurumdan. Tedavi ediliyor. İyi olacak inşallah" dedi.

Erdoğan, kardeşinin düştüğü yere gittiğinde şapkasını ve gözlüğünü bulduğunu belirterek, "30-40 metre yuvarlanmış. İyi ki telefona bakabildi. Yoksa kimse bulamazdı onu" diye konuştu.

AKUT ekibinden Ercan Mürtezaoğlu ise, "Saat 11.00-12.00 gibi buraya geldik. 12.05 civarında yanına indik. Saat 13.05 gibi kazazedeyi yukarıya çıkardık. Ambulans helikopteri bekliyoruz. Biz geldiğimizde yaralı sedyelenmişti. Biz dönüş yolunda yukarıya taşımak için yardımcı olduk. Yaralanma oluşmuş vücudunun çeşitli yerlerinde" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Elazığ'da termometreler yine 47 dereceyi gördü Güncel
Elazığ'da termometreler yine 47 dereceyi gördü
Arkadaşının 'Ye bir şey olmaz' dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti Güncel
Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Yurtiçi Kargo'dan araç sahiplerine kendi işini kurma fırsatı! Asgari ücretin 3 katı kazanacaklar Ekonomi
Yurtiçi Kargo'dan araç sahiplerine kendi işini kurma fırsatı! Asgari ücretin 3 katı kazanacaklar
Son Dakika: 2020 yılı için fındık taban fiyatının kilosu 22,50 lira olarak belirlendi. Ekonomi
Son Dakika: 2020 yılı için fındık taban fiyatının kilosu 22,50 lira olarak belirlendi.
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı Magazin
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
Mersin'de çifte kadın cinayeti! Tartıştığı eşini ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü 3. Sayfa
Mersin'de çifte kadın cinayeti! Tartıştığı eşini ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü
Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı
Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'lanet' açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına satarak aile bütçesine katkı sağlıyor
Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına satarak aile bütçesine katkı sağlıyor
Sahte avukat, iş vaadiyle kandırdığı kadınların 30 bin lirasını dolandırdı
Sahte avukat, iş vaadiyle kandırdığı kadınların 30 bin lirasını dolandırdı
Son Dakika: Erdoğan'dan vatandaşlara Kurban Bayramı çağrısı: Kesim yerlerinde yoğunluk olmaması için 2. ve 3. günleri tercih edin
Son Dakika: Erdoğan'dan vatandaşlara Kurban Bayramı çağrısı: Kesim yerlerinde yoğunluk olmaması için 2. ve 3. günleri tercih edin
Juventus üst üste 9. kez şampiyon oldu, Merih Demiral tarihe geçti
Juventus üst üste 9. kez şampiyon oldu, Merih Demiral tarihe geçti
Son Dakika: Ankara'daki plaza yangını kontrol altına alındı
Son Dakika: Ankara'daki plaza yangını kontrol altına alındı
Son Dakika: İsrail, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı
Son Dakika: İsrail, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
İnternet üzerinden 'jigolo' tuzağı kuran şebeke üyeleri adliyeye sevk edildi
İnternet üzerinden 'jigolo' tuzağı kuran şebeke üyeleri adliyeye sevk edildi
TFF 1. Lig'de play-off finali Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak
TFF 1. Lig'de play-off finali Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı
Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı
Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Beşiktaş'ta Çarşı karıştı! Bir kafede kavga çıktı, sandalyeler havada uçuştu
Beşiktaş'ta Çarşı karıştı! Bir kafede kavga çıktı, sandalyeler havada uçuştu
Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, takımın başına Ömer Erdoğan'ı getirdi
Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, takımın başına Ömer Erdoğan'ı getirdi
Aycan Yanaç, Survivor'ın ardından milli takım teknik direktörüne yanıt verdi: Necla hoca olduğu sürece teklifleri kabul etmem
Aycan Yanaç, Survivor'ın ardından milli takım teknik direktörüne yanıt verdi: Necla hoca olduğu sürece teklifleri kabul etmem
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Reha Özcan Demet Akbağ Merve Boluğur Seyfi Dursunoğlu
Spor Falcao Mehmet Topal Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bursa Futbolcu Başakşehir Türk Lirası
Şu an buradasınız: Yaylada 30 metrelik uçurumdan düşen çoban ağır yaralandı - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 19:23:49. #1.14#
title