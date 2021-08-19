Yaylada 122 koyun telef oldu
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Yaylada 122 koyun telef oldu

Yaylada 122 koyun telef oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun Kabataş ilçesindeki bir yaylada 122 koyun henüz bilinmeyen bir nedenle telef oldu.

Ordu'nun Kabataş ilçesindeki bir yaylada 122 koyun henüz bilinmeyen bir nedenle telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kabataş ilçesine bağlı Hoşkadem Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Turan Sütçü'le ait 122 koyun, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı telef oldu.

Gördüğü manzara karşısında şoke yaşayan Sütçü, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler telef olan koyunların ölüm sebebi ile ilgili inceleme yaptı. - ORDU

Yaylada 122 koyun telef oldu
Yaylada 122 koyun telef oldu
Yaylada 122 koyun telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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