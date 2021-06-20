Yaylacıların "rengarenk" göç yolculuğu başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaylacıların "rengarenk" göç yolculuğu başladı

Yaylacıların 'rengarenk' göç yolculuğu başladı
Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havaların ısınmasıyla besicilerin hayvanlarının otlak ihtiyacını karşılamak üzere şenlik havasında geçen yaylalara yolculuk başladı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havaların ısınmasıyla besicilerin hayvanlarının otlak ihtiyacını karşılamak üzere şenlik havasında geçen yaylalara yolculuk başladı.

Dikmen Mahallesi'ndeki köylüler, göç hazırlıklarını tamamladı. Kadınlar, günler öncesinden yöresel kıyafetlerini hazırladı, erkekler de koyun ve keçileri yıkayıp boyadı, inekleri örme şeritlerle süsledi.

Gelin gibi süsledikleri hayvanlarıyla zorlu yolları aşan köylüler, yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki 1725 metre rakımlı Dikmen Yaylası'na yola çıktı.

Çevre illerden gelen vatandaşların ilgiyle izlediği göç yolculuğu, rengarenk görüntülere sahne oldu.

Hayvanların zil ve çan sesleri yaylanın sessizliğini bozarken, köylüler zorlu yolu yüzlerce hayvanla yaya olarak kat edip eşyalarını traktörlerle taşıyor.

Besiciler, hayvanlarıyla ulaştıkları yaylada ekim ayına kadar kalacak.

"114 yıldır bu geleneğe devam ediyoruz"

Muhtar Menderes Ayvaz, AA muhabirine, geleneklerini sürdürmek için bu yıl 114. yayla göçünü yaptıklarını söyledi.

Her yıl havaların ısınmasıyla göç yolculuğunun başladığını belirten Ayvaz, "Bu yıllardır dedelerden, atalardan kalan bir gelenek. Ancak bu sene pandemi nedeniyle biraz sönük geçti. Yine de güzel oldu. 114 yıldır bu geleneğe devam ediyoruz, devam da edeceğiz inşallah." diye konuştu.

Ayvaz, köylülerin, hayvanlarıyla toplu şekilde yürüyerek yaylaya çıktığını ifade ederek, atalarından kalan bu güzel mirası sürdürmeye gayret edeceklerini dile getirdi.

Dikmen Mahallesi halkının yüzde 70'inin yaz boyunca yaylada kaldığını aktaran Ayvaz, "Yaz boyunca hayvanlarını burada otlatırlar. Hayvanlara burada daha rahat bakılıyor. Süt, yoğurt, peynir yapılır. Onuncu aya kadar buradayız." ifadelerini kullandı.

"Göçü yöresel kıyafetlerimizle karşılıyoruz"

Geleneksel kıyafetlerini giyerek göçerleri izlemeye gelen Necla Armağan da hazırlığını bir gün öncesinden yaptığını belirterek, "Kıyafetlerim sandıktaydı, dünden yıkayıp hazırladım. Bugün yayla göçümüz, onun için giyinip geldim. Yaylaları, şenliği seviyorum." dedi.

Sümeyra Açıkdilli ise geleneksel kıyafetlerini giyip göçü beklemeye başladığını anlatarak, "Göçü yöresel kıyafetlerimizle karşılıyoruz. Şenlik havasında geçiyor. Herkes mutlu, sevinçli. Her yıl olduğu gibi bu sene de göçü bekledik ve karşıladık. İnşallah gelecek senelerde de aynı şekilde geçer." değerlendirmesinde bulundu.

Yaylada hayvanların otlak ihtiyacının karşılandığını kaydeden Açıkdilli, "Burada yöresel süt, yoğurt, peynir yapılıyor. Hayvanlar taze otla beslendiği için ürünler daha doğal oluyor." diye konuştu.

Yaylacıların 'rengarenk' göç yolculuğu başladı
Yaylacıların 'rengarenk' göç yolculuğu başladı
Yaylacıların 'rengarenk' göç yolculuğu başladı
Yaylacıların 'rengarenk' göç yolculuğu başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

Fenomen çobanın göç yolculuğu
Fenomen çobanın göç yolculuğu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Hülya Avşar Merve Dizdar Burcu Biricik
Spor Cristiano Aytaç Kara Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yaylacıların "rengarenk" göç yolculuğu başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 12:14:31. #1.16#

title