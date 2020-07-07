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Yaylacılardan Muş ekonomisine 550 milyon lira katkı

Muş'ta havaların ısınmasıyla birlikte hayvanlarıyla yaylalara çıkan 6 bin 500 besici tarafından bir yılda yaklaşık 60 bin ton süt ve 10 bin ton yün elde edilerek kentin ekonomisine 550 milyon lira katkı sağlanıyor.

Yaylacılardan Muş ekonomisine 550 milyon lira katkı
07.07.2020 09:48 | Son Güncelleme: 07.07.2020 09:52

Muş'ta havaların ısınmasıyla birlikte hayvanlarıyla yaylalara çıkan 6 bin 500 besici tarafından bir yılda yaklaşık 60 bin ton süt ve 10 bin ton yün elde edilerek kentin ekonomisine 550 milyon lira katkı sağlanıyor.

Kentte hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan besiciler, hem hayvancılığın gelişmesine katkı sağlıyor hem de kentin ekonomisine katkıda bulunuyor. Yaylalardaki hayvanlardan elde edilen süt, peynir, tereyağı, yoğurt ve yünden ciddi bir gelir elde ediliyor. Yaylaya çıkarak hayvan sahiplerinin talep ve sorunlarını yerinde dinleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, onlara işlerinde kolaylık diledi.

İl genelinde 3,5 milyon dönüm mera ve 217 yaylanın bulunduğunu kaydeden Aydın, hayvancılık bakımından son derece kaliteli otlak, serin hava, su ve doğallığın hem süt hem de et verimine yansıdığını söyledi. Merkeze bağlı 2 bin 500 rakımlı Ekindüzü Yaylası'nda koyun sağan kadın ve koyun kırkan besicilerle bir araya gelen Aydın, bölgede huzur ve güven ortamının sağlamasıyla birlikte ilde her geçen gün hayvancılık alanında önemli gelişmeler yaşandığını ifade etti.

217 yaylada yaklaşık bir milyon 84 bin küçükbaş hayvanın bulunduğunu anlatan Aydın, "Her sene mayıs ayıyla beraber çiftçilerimiz yaylalara çıkıyor. İl genelinde 217 otlak yaylamız bulunmakta. 1 milyon 84 bin küçükbaş hayvan yaylalarda otlanmakta. Ancak sadece bizim hayvanlarımız değil özellikle Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Batman gibi sıcak illerimizden de ilkbahar aylarıyla birlikte 300 bin civarında hayvan buraya gelmektedir. Vatandaşlarımız burada huzur ve güven içerisinde sütünü, yününü, peynirini ve tereyağı üretimi yapmakta. Yayla süresince 2 bin ton yün, 60 bin ton civarında koyun ve keçi sütü üretiliyor. Yaylalarda üretilen ürünün ilimize yaklaşık 550 milyon lira ekonomik katkısı bulunmaktadır" dedi.

Muş'un ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılık alanında potansiyel bir il olduğunu belirten Aydın, "Hayvancılıktan ekonomiye büyük ölçüde katkı sağlanıyor. Besicilerimizin gelir kaynağı yaylacılıktır. Burada ürettikleri ürünleri satarak gelir kaynağı elde ediyorlar. Yaz mevsimi ovada çok fazla küçükbaş hayvan yok. Yaylalarda havaların serin olması sebebiyle üretilen tüm ürünler sağlık açısından çok iyi ve organiktir. Hayvancılık yapan besicilerimize koyun başına 25 lira destek veriyoruz. Biz bakanlık ve valilik olarak her zaman çiftçimize destek veriyoruz, vermeye devam ediyoruz" diye konuştu.

"Yaylada ilk defa bir tarım müdürü görüyoruz"

Yaylacılardan Cemile Şimşek, tarım müdürünün yaylada kendilerini ziyaret ederek sorunlarını dinlediğini belirterek, "İlk defa bir tarım müdürü yaylaya gelip bizim sorunlarımızı dinledi. İnşallah sorunlarımızı çözer ve yardımcı olur. Hayvancılıkta daha iyi yerlere gelmeyi istiyoruz. Biz kadınlar olarak sigortalı olmak istiyoruz. Neden biz kadınların sigortası yok? Bu konuyu müdüre ilettik, sigortalı olmak bizimde hakkımız" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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