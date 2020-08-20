Yaylacılar dönüş yolunda Türkiye'de hayvan yetiştiriciliğinde önemli yere sahip Muş'ta, yaz aylarını hayvanlarını götürdükleri yüksek ve serin yaylalarda geçiren besiciler, havaların soğumasıyla dönüşe geçti.

Türkiye'de hayvan yetiştiriciliğinde önemli yere sahip Muş'ta, yaz aylarını hayvanlarını götürdükleri yüksek ve serin yaylalarda geçiren besiciler, havaların soğumasıyla dönüşe geçti.

İlkbaharda hayvanlarını otlatmak amacıyla Yücetepe ve Bahçe köylerinden bölgedeki serin ve yüksek rakımlı yaylalara çıkan aileler, yaklaşık 4 ay boyunca hayvanlarının bakımını yaptı.

Hava sıcaklıklarının düşmesi üzerine yayladan inmeye başlayan vatandaşlar, beraberindeki hayvanlarla yola koyuldu.

Yücetepe Köyü Muhtarı Cafer Baytar, AA muhabirine, köyün geçim kaynağının hayvancılık olduğunu söyledi.

Hayvanların daha iyi gelişmesi için her yıl ilkbaharda sürülerini yaylalara çıkardıklarını belirten Baytar, şöyle konuştu:

"Yaylada yaklaşık 4 ay kaldıktan sonra havaların da soğuması ve ekin alanlarının kalkmasıyla tekrar dönüş yaptık. Burada sütten peynir, yoğurt ve tereyağı stoku yapıyoruz. Elde etiğimiz ürünleri satarak ailemizin ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Yaylacılar olarak yaylalardan ayrılırken terk ettiğimiz yerde hiç yaşam malzemesi bırakmadan dönüyoruz. Ayrılırken, bütün erzaklarımızı toparlayıp, tek bir şey bırakmadan ayrıldık. Devletimiz sayesinde huzur ve güven içerisinde yaylalara rahat bir şekilde çıkıyoruz. Artık geçmişteki gibi sıkıntılar kalmadı."

Sürü Çobanı Hamit Çelik de dönüş yolculuğuna başladıklarını ve geride hiçbir şey bırakmadıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA