Yaylacık SYM'de çocuklar için spor salonu ve kütüphane hizmete açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaylacık SYM'de çocuklar için spor salonu ve kütüphane hizmete açıldı

Yaylacık SYM'de çocuklar için spor salonu ve kütüphane hizmete açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Karabük Belediyesi tarafından mahallelerde hizmete açılan Sosyal Yaşam Merkezleri, yaz döneminde çocuk ve kadınlara özel spor kursları ile de hizmet vermeye başladı.

Karabük Belediyesi tarafından mahallelerde hizmete açılan Sosyal Yaşam Merkezleri, yaz döneminde çocuk ve kadınlara özel spor kursları ile de hizmet vermeye başladı.

Kayabaşı Mahallesi Yaylacık Sosyal Yaşam Merkezinin alt katı spor salonu olarak düzenlenerek, çocuklara ve kadınlara özel spor kursları başladı. Ayrıca üst katta da bir alan kütüphane olarak hizmete girdi. Kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte, SYM içerisinde yer alan spor merkezlerine çocukların yanı sıra bayanlarda büyük ilgi gösteriyor.

Yaylacık SYM'de incelemelerde bulunan Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, " Sosyal Yaşam Merkezimizin bir katını büyüklerin ve çocukların kullanabileceği, spor dalında her şeyin yer aldığı spor salonu yaptık. Yeter ki vatandaşlarımız gelip kullansınlar. Öğretici öğretmenlerimiz var. Biz de çocuklara ve vatandaşlarımıza bu konuda ulaşabildiğimiz için çok mutluyuz. İki katlı olan bu Sosyal Yaşam Merkezimizin bir katında da kütüphane hizmete koyduk. Kütüphanemizde çocuklara ve büyüklere yönelik kitaplar yer alırken birbirinden farklı geliştirici akıl zeka kutu oyunlarına da yer verdik. Bunlara ilaveten lise son sınıf öğrencilerimiz için test kitaplarına kütüphanemizde yer veriyoruz. İnşallah vatandaşlarımızda bu faaliyetlerden yararlanır. " dedi. - KARABÜK

Yaylacık SYM'de çocuklar için spor salonu ve kütüphane hizmete açıldı
Yaylacık SYM'de çocuklar için spor salonu ve kütüphane hizmete açıldı
Yaylacık SYM'de çocuklar için spor salonu ve kütüphane hizmete açıldı
Yaylacık SYM'de çocuklar için spor salonu ve kütüphane hizmete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ersin Tatar Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Müslüm Gürses Selin Şekerci Orhan Gencebay
Spor Diego Mesut Özil Fatih Terim Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yaylacık SYM'de çocuklar için spor salonu ve kütüphane hizmete açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 11:35:29. #1.16#

title