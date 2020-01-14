Yaylacık Ormanı'ndaki yangın göleti buz tuttu
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Yaylacık Ormanı'ndaki yangın göleti buz tuttu

Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Başova Yangın Göleti kısmen dondu.

14.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:46
Yaylacık Ormanı'ndaki yangın göleti buz tuttu

Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü 'nın ilçesindeki Başova Yangın Göleti kısmen dondu.

Zorlukları beraberinde getiren kış mevsimi, ilçedeki Yaylacık Ormanı'nda farklı güzellikler de oluşturdu. Karlı kaplı bembeyaz zemin ile ağaçların yeşili ortaya güzel görüntüler çıkarttı.

Geceleri hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ormanda bulunan Başova Yangın Göleti kısmen buz tuttu.

Kaynak: AA
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