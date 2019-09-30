"Yaylacık narı"nda hasat başladı

30.09.2019 10:52

Gaziantep'in Araban ilçesinde, "Yaylacık narı"nın hasadına başlandı.

Araban ilçesi kırsal Yaylacık Mahallesi'nde yetişen Yaylacık narında hasada ve nar ekşisi yapımına başlandı.

Üretici Hamo Gülmüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yaylacık Mahallesi Kozlupınarı mevkisindeki bahçesinde hasada başladıklarını, sofralık narları bölgedeki il ve ilçelerdeki marketlerin bahçeye gelerek dalından kilogramını 2 liradan olmak üzere aldıklarını söyledi.

Gülmüş, ekşi narlardan da nar ekşisi yaparak kilogramını 50 liradan sattıklarını aktardı.

Hamo Gülmüş, kardeşi Cuma Gülmüş ile babalarından kalan bahçelerinde 60 yıldır organik nar üretimi yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA